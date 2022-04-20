«Арсенал» потерял шансы на чемпионство

Лондонский «Арсенал» лишился даже математических шансов на победу в английском чемпионате в этом сезоне.

Подопечные Микеля Артеты окончательно лишились шансов на титул после того, как «Ливерпуль» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. На данный момент в активе «канониров» 54 балла и пятое место в турнирной таблице за семь туров до окончания чемпионата.

Напомним, что последний раз «Арсенал» становился чемпионом Англии в уже далёком сезоне 2003/2004, когда командой руководил французский специалист Арсен Венгер.