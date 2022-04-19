Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг откладывает принятие решения о своём будущем

19 Апреля 2022 • 20:46 Комментировать
Вулверхэмптон
0:0
Манчестер Сити
отменен

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не торопится с принятием решения относительно своей дальнейшей карьеры.

Действующий контракт 27-летнего футболиста истекает в июне следующего года. Недавно стало известно об интересе к Стерлингу со стороны итальянского «Милана», также, по сообщениям СМИ, за англичанином следит «Барселона».

Однако вингер в ближайшее время не планирует ни заключать новый договор с «Манчестер Сити», ни вести переговоры с другими клубами – он настроен полностью сосредоточиться на решении спортивных задач с командой до конца сезона, информирует Mirror. Таким образом, все решения о собственном будущем Стерлинг откладывает до лета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Рахим Стерлинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: Джонс выйдет на поле впервые с февраля
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:22 · Англия. Премьер-лига
Матич может воссоединиться с Моуринью в «Роме»
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет сохранить Коутиньо, но не готова платить «Барселоне» 40 млн
20:46 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг откладывает принятие решения о своём будущем
20:31 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик: «Чувствую себя отлично»
20:04 · Англия. Премьер-лига
Рангник о Кейта: «В «РБ Лейпциге» он был одной из лучших восьмёрок в Бундеслиге»
19:53 · Англия. Премьер-лига
Уайлдер – фаворит за замену Дайчу в «Бёрнли»
19:46 · Англия. Премьер-лига
Тухель может убедить Рюдигера остаться в «Челси»
19:31 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» эффективнее всех в АПЛ реализует моменты
19:28 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски о переходе в «Тоттенхэм»: «Я хотел показать людям то, на что способен»
19:14 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон заявил, что хочет остаться в «Лионе»
19:00 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа намекнул на уход из «Арсенала»
18:16 · Англия. Премьер-лига
Чилвел приступит к тренировкам в ближайшие дни
18:04 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Де Хеа был невероятен с первого моего дня в клубе»
Все новости
Рекомендуем