Стерлинг откладывает принятие решения о своём будущем

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не торопится с принятием решения относительно своей дальнейшей карьеры.

Действующий контракт 27-летнего футболиста истекает в июне следующего года. Недавно стало известно об интересе к Стерлингу со стороны итальянского «Милана», также, по сообщениям СМИ, за англичанином следит «Барселона».

Однако вингер в ближайшее время не планирует ни заключать новый договор с «Манчестер Сити», ни вести переговоры с другими клубами – он настроен полностью сосредоточиться на решении спортивных задач с командой до конца сезона, информирует Mirror. Таким образом, все решения о собственном будущем Стерлинг откладывает до лета.