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Уайлдер – фаворит за замену Дайчу в «Бёрнли»

19 Апреля 2022 • 19:53 Комментировать
Бёрнли
...
Саутгемптон
2.70 3.40 2.60
21.04 21:45

Наставник «Мидлсбро» Крис Уайлдер по версии издания The Sun считается фаворитом на назначение на пост главного тренера «Бёрнли». Напомним, что «бордовые» на днях уволили Шона Дайча, который проработал в команде 9 лет и дважды поднимал её из Чемпионшипа в АПЛ.

Сообщается, что ещё одними кандидатами на роль наставника «Бёрнли» считаются безработный Сэм Эллардайс и Уэйн Руни, который недавно вылетел вместе с «Дерби Каунти» в третий дивизион.

На данный момент «Бёрнли» борется за выживание и отстаёт от спасительного 17 места на 2 очка. Крис Уайлдер, которого связывают с работой в стане «бордовых», в прошлом сезоне вылетел из АПЛ вместе с «Шеффилд Юнайтед».

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Бёрнли Крис Уайлдер
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