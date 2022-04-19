Уайлдер – фаворит за замену Дайчу в «Бёрнли»

Наставник «Мидлсбро» Крис Уайлдер по версии издания The Sun считается фаворитом на назначение на пост главного тренера «Бёрнли». Напомним, что «бордовые» на днях уволили Шона Дайча, который проработал в команде 9 лет и дважды поднимал её из Чемпионшипа в АПЛ.

Сообщается, что ещё одними кандидатами на роль наставника «Бёрнли» считаются безработный Сэм Эллардайс и Уэйн Руни, который недавно вылетел вместе с «Дерби Каунти» в третий дивизион.

На данный момент «Бёрнли» борется за выживание и отстаёт от спасительного 17 места на 2 очка. Крис Уайлдер, которого связывают с работой в стане «бордовых», в прошлом сезоне вылетел из АПЛ вместе с «Шеффилд Юнайтед».