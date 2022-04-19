Артета рассказал, смогут ли Ляказетт и Томиясу сыграть с «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние травмированных игроков его команды: Такэхиро Томиясу и Александра Ляказетта.

Первый не играет уже 11 матчей кряду (повреждение икроножной мышцы), а второй не смог принять участие в игре против «Саутгемптона» из-за ковида.

«Томиясу очень близок к возвращению. Сможет сыграть или нет? Решим после тренировки.

Ляказетт. Проанализируем его состояние сегодня. У него был ковид. Он не тренировался несколько дней. Необходимо посмотреть на его самочувствие. Сможет он принять участие и внести свой вклад или нет» — сказал Артета на предматчевой конференции.