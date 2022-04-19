«МЮ» должен попасть в Лигу чемпионов для оформления трансфера Нкунку

Боссы «Манчестер Юнайтед» продолжают активную летнюю трансферную политику. Приоритет «красных дьяволов» — переход полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, о чем сообщает издание Sport Bild.
Если верить немецкому источнику, футболист примет окончательное решение по завершении текущего розыгрыша.
Отметим, что Нкунку — приоритетный вариант усиления, на котором настаивает действующий главный тренер клуба Ральф Рангник.
В Манчестере уверены в положительном решении футболиста в их пользу, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. В случае неудачи форвард рассмотрит другие варианты продолжения карьеры.