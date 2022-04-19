Рангник рассказал о том, сколько новых игроков нужно «Манчестер Юнайтед»

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал журналистам о том, сколько новых игроков нужно подписать манчестерской команде этим летом.

Ральф сказал, что имена нескольких игроков он уже называл руководству «красных дьяволов». Немецкий специалист отметил, что эти футболисты будут полезны для любого тренера и при любой игровой схеме. Рангник добавил, что «Юнайтед» нужно летом усилить каждую позицию, кроме вратарской.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» занимают лишь шестую строчку в английском чемпионате.