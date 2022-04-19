Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рюдигер не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»

19 Апреля 2022 • 12:22 Комментировать

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер не собирается этим летом переходить в «Манчестер Юнайтед».

29-летний немецкий футболист не заинтересован в том, чтобы выступать за «Манчестер Юнайтед», который в этом сезоне вряд ли сможет попасть в зону Лиги чемпионов. Напомним, что Рюдигер хочет получать в новой команде не меньше 12 миллионов евро в год. Этим летом защитник станет свободным агентом.

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 28 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Антонио Рюдигер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
12:22 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов выложить 70 млн евро за защитника «Челси»
11:06 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал, сколько времени «Манчестер Юнайтед» потребуется для перестройки
10:46 · Англия. Премьер-лига
Галлахер может остаться в «Кристал Пэлас»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг в ближайшие дни подпишет 3-летний контракт с «Манчестер Юнайтед» 1
10:11 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт выбирает между пятью клубами
09:24 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать вратаря сборной Англии
03:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как Салах переживает длительную голевую засуху
03:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как Рангник изменил «Манчестер Юнайтед» 2
03:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о взаимоотношениях с Ральфом Рангником
02:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может оформить трансфер Холанна на следующей неделе 2
18 Апреля
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выразил слова сочувствия в связи со смертью новорожденного сына Роналду
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования Роналду
23:19 · Англия. Чемпионшип
Руни заявил о желании вернуть «Дерби Каунти» в Чемпионшип
22:31 · Англия. Чемпионшип
«Дерби Каунти» опустился в третий дивизион впервые с 1986-го года
Все новости
Рекомендуем