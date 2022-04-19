Рюдигер не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер не собирается этим летом переходить в «Манчестер Юнайтед».

29-летний немецкий футболист не заинтересован в том, чтобы выступать за «Манчестер Юнайтед», который в этом сезоне вряд ли сможет попасть в зону Лиги чемпионов. Напомним, что Рюдигер хочет получать в новой команде не меньше 12 миллионов евро в год. Этим летом защитник станет свободным агентом.

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 28 поединков и отметился тремя забитыми мячами.