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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник рассказал, сколько времени «Манчестер Юнайтед» потребуется для перестройки

19 Апреля 2022 • 11:06 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал журналистам о том, сколько времени нужно будет «красным дьяволам» для того, чтобы перестроиться и вернуться на лидирующие позиции в АПЛ.

Рангник сказал, что манчестерский клуб не может позволить себе тратить три или четыре года на перестройку. Ральф отметил, что можно перестроиться за два или три трансферных окна, но «красные дьяволы» должны понимать, в какой футбол они хотят играть и каких игроков хотят подписать.

Напомним, что на данный момент манкунианцы под шефством Рангника занимают лишь шестую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Английская Премьер-лига
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19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
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