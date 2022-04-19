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Галлахер может остаться в «Кристал Пэлас»

19 Апреля 2022 • 10:46 Комментировать

Полузащитник «Челси» Коннор Галлахер, выступающий на правах аренды за «Кристал Пэлас» может не вернуться к «аристократам», сообщает Sky Sports.

По информации источника, один из владельцев «Кристал Пэлас» Стив Пэриш хотел бы сохранить Галлахера после удачной аренды. Помимо Коннора, Пэриш хотел бы видеть в своём клубе ещё одного игрока «Челси», а именно Рубена Лофтуса-Чика, который был в аренде у «орлов» в сезоне 2017/18.

Галлахер является воспитанником «Челси». За главную команду он пока не дебютировал. Контракт игрока рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 22-летний англичанин провёл за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Его цена на Transfermarkt составляет €25 млн.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Рубен Лофтус-Чик Конор Галлахер
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