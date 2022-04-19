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«Вест Хэм» хочет подписать вратаря сборной Англии

19 Апреля 2022 • 09:24 Комментировать

Голкипер «Бёрнли» Ник Поуп попал в сферу интересов «Вест Хэма», сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб видит в Поупе замену Альфонсу Ареола, который выступает за них на правах аренды, которая истекает в конце сезона. «Вест Хэм» может выкупить французского стража ворот у «ПСЖ» за €12,1 млн, но в руководстве больше склоняются к кандидатуре Поупа.

30-летний англичанин перешёл в «Бёрнли» в 2016 году из «Чарльтона». С тех пор он успел выйти на поле в футболке клуба 148 раз. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года, но может быть продлён ещё на год.

В текущем сезоне Поуп провёл за «бордовых» 32 матча во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча и семь раз оставлял свои ворота сухими. Цена игрока на Transfermarkt составляет €15 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Вест Хэм Альфонс Ареола Ник Поуп
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