«Бавария» и «Барселона» развяжут трансферную войну, а у «Ман Сити» появится новый фарм-клуб - в слухах недели

Почему футбольный мир до сих пор не лицезрел «арабские богатства» «Ньюкасла», кто станет новым фарм-клубом «Манчестер Сити» и за что воюют между собой «Бавария» и «Барселона» – обо всём этом вы узнаете из главных слухов недели в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

А король-то голый?

Британцы из Daily Mirror, кажется, устали сидеть без горячих новостей с громкими, как крик Марии Шараповой в лучшие годы, заголовками о переходах топ-игроков в «Ньюкасл», и решили сами разбить аравийскую копилку владельцев.

Выяснилось, что Мухаммед бен Салман – тот самый наследный принц Саудовской Аравии и по совместительству глава консорциума, который владеет чёрно-белым (в полосочку) клубом АПЛ, не является самым богатым среди владельцев спортивных команд.

Насчитав в его кошельке всего лишь 18 миллиардов долларов, ребята из «зеркала» наградили его почётным шестым местом. Даже Стэн Кронке из «Арсенала» и то богаче (19,8 млрд).

А на первом месте – нет, не шейх Мансур. Знакомьтесь, Карлос Слима – владелец испанского «Реал Овьедо» из второго дивизиона (80,9 млрд).

«Палермо» окрасится в синий цвет?

Раз уж упомянули Шейха Мансура, то вдогонку расскажем и про его детище – City Football Group.

По информации Джанлуки Ди Марцио, CFG намерены поднять с колен клуб, некогда сделавший имя Пауло Дибале и Эдинсону Кавани в Европе – итальянскому «Палермо». Когда финансы клуба к 2017 году «запели романсы», они скатились до Серии С (третий итальянский дивизион).

Каких-то конкретных сумм покупки источник не указал, но сам факт заинтересованности такого финансового гиганта в приобретении «Палермо» явно заставит улыбнуться энную часть населения Сицилии, а футбольных «сентименталов» из конца нулевых – сдуть пылинки с чуток потёртых DVD-дисков и вновь насладиться «золотым составом» парней в розовых футболках начала 2010-х.

«Бавария» нанесёт ответный удар?

Роберт Левандовски уже явно мыслями в «Барселоне» (а по факту может оказаться там с сезона 2022/23). Поговаривают, что контракт от каталонской команды уже был принят звёздным поляком, а сам Роберт начинает «искать повод для ухода» регулярным недовольством методами работы и критикой тактики своего пока ещё главного тренера Юлиана Нагельсманна (который, к слову, всего на год старше форварда). И неужели «Бавария» так просто капитулирует?

Нет! Гендиректор чемпионов Германии, Оливер Кан, старается сгладить углы и хочет, чтобы «игрок, который всего добился в «Баварии» и думает о будущем, оставался в клубе как можно дольше». Мало того, ради Лёвы Кан готов отречься от самого Эрлинга Холанна, фактически «подарив» его «Манчестер Сити» (и снова «привет» Мансуру!): «он далёк от наших возможностей».

Но это лишь цветочки. В роли «ягодки» – претензия на 17-летнего таланта «блауграны» Гави, у которого к своим годам уже 2+5 по «гол+пас» во взрослой (!) Ла Лиге. Уже сейчас Transfermarkt оценивает молодого парня в 60 млн евро. А если верить Diario Sport, то «Бавария» как раз просит за Роберта порядка 65 млн.

Разница не велика. Ждём громкий обмен?

У «Барсы» есть «план Б»?

Было бы странно, если бы у клуба «Барселона» не было бы своего «плана Б».

На случай, если Левандовски по каким-то причинам, но всё же не долетит до Каталонии в конце сезона, Manchester Evening News сообщил о возможном переходе Габриэля Жезуса на сине-гранатовую сторону.

Тем более что после череды травм, падения результативности и последовавшей за ним высокой конкуренции на позиции, ценник на бразильца в Transfermarkt опустился с «праймовых» 80 млн в мае 2018 года (42 матча, 17 голов, 6 результативных передач) до 50 млн (3+7 в 22 матчах АПЛ).

Да и отчаиваться Габи рано: возраст (25 лет) ещё позволяет обрести и второе, и третье дыхание, и на пару с Обамеянгом пощекотать нервы Мадриду (и одному, и другому). К тому же «Барсе» Жезус может достаться «по скидке» за 30 млн евро, ибо до окончания его контракта с «горожанами» остался год с хвостиком.

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Алексей МИХАЙЛОВ