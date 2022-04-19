Клопп рассказал, как Салах переживает длительную голевую засуху

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как Мохамед Салах переживает свою длительную голевую засуху. В последний раз футболист сборной Египта поразил сетку ворот соперника 12 марта.

«Абсолютно нормально явление переживает сегодня Салах. Мы всегда в первую очередь отмечаем нагрузки, с которыми нашим футболистам приходится сталкиваться на последнем отрезке. Такой период — временное явление.

Мохамед выдал прекрасную игру с «Манчестер Сити». Провел отличный матч. Голы — вопрос времени для него.

За последние несколько игр он, действительно, упустил несколько моментов, но свой гол он обязательно найдет» — сказал Клопп изданию Goal.