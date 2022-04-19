Клопп рассказал, как Рангник изменил «Манчестер Юнайтед»

Юрген Клопп прокомментировал изменения в «Манчестер Юнайтед», которые произошли после назначения на пост главного тренера Ральфа Рангника.

«Честно, говорить не о чем. Видно, что Ральф попытался организовать команду и создать более чёткую структуру на поле. Они уже потеряли несколько важных очков в борьбе за первую четвёрку АПЛ» — сказал Клопп BBC.

Рангник вступил на свой пост 29 ноября 2021 года. «МЮ» занимает 5 строчку в АПЛ. Гандикап до «Тоттенхэма» — 3 очка. Борьба за квалификацию в ЛЧ все еще жива.