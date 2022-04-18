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«Реал» выразил слова сочувствия в связи со смертью новорожденного сына Роналду

18 Апреля 2022 • 23:45 Комментировать

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте поддержал форварда «Манчестер Юнайтед» после новости о том, что во время родов его жены Джорджины Родригес умер один из близнецов.

«Реал», его президент и совет директоров глубоко опечалены смертью одного из детей, которого ждали наш дорогой Криштиану Роналду и его партнерша Джорджина Родригес.

«Реал» разделяет боль всей семьи и хочет передать им все свое тепло», — сообщается на официальном сайте «Реала».

Подруга Роналду Джорджина была беременна близнецами – мальчиком и девочкой. Девочка родилась здоровой, а мальчик, несмотря на усилия врачей, не смог выжить.

37-летний португалец защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. В истории мадридского клуба он является лучим бомбардиром, забив 450 голов в 438 матчах.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ла Лига Апл
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