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Роналду сообщил о смерти своего ребенка

18 Апреля 2022 • 21:42 Комментировать (1)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил в своих социальных сетях о трагедии, которая произошла в его семье.

«С нашей глубочайшей печалью мы должны сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытывать любые родители.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю их квалифицированную помощь и поддержку.

Наша семья опустошена этой потерей и убедительно просим вас о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя», — сообщается в социальных сетях Роналду.

Эта трагедия случилась во время родов Джорджины (супруга Роналду). Пара ждала близнецов, один из которых умер.

Напомним, вероятнее всего, с тяжелым течением беременности  жены Криштиану связано его агрессивное поведение после матча с «Эвертоном» (0:1). После матча 32-го тура Роналду разбил телефон болельщику, который протянул руку своему кумиру.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Апл
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