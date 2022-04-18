Роналду сообщил о смерти своего ребенка

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил в своих социальных сетях о трагедии, которая произошла в его семье.

«С нашей глубочайшей печалью мы должны сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытывать любые родители.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю их квалифицированную помощь и поддержку.

Наша семья опустошена этой потерей и убедительно просим вас о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя», — сообщается в социальных сетях Роналду.

Эта трагедия случилась во время родов Джорджины (супруга Роналду). Пара ждала близнецов, один из которых умер.

Напомним, вероятнее всего, с тяжелым течением беременности жены Криштиану связано его агрессивное поведение после матча с «Эвертоном» (0:1). После матча 32-го тура Роналду разбил телефон болельщику, который протянул руку своему кумиру.