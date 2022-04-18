Клопп высказался о сложном графике «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал проблемы команды, связанные с плотным графиком. Коллективу банально не хватает времени для тренировок из-за перегруженного календаря.

«В такой ситуации мы находимся где-то с января месяца. Привыкли. У нас идет восстановительное занятие, далее 1-2 дня рассчитаны под полноценные тренировки и снова игра. Сегодня я больше всего провел времени в зале для пресс-конференций.

Очень жесткий график. Если ты хочешь добиться успеха, времени нет.

У многих команд в АПЛ подобный график. Наши ребята готовы выкладываться и готовиться как можно лучше.

Если достигнем необходимого результат по окончании сезона, только благодаря нашему характеру» — сказал Клопп BBC.