«Вест Хэм» продлит контракт с Огбонной

Руководство «Вест Хэма» приняло решение о подписании нового контракта с Анджело Огбонной. Соглашение будет продлено летом 2022 года на 12 месяцев.

Издание The Athletic сообщает, что главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес желает видеть 33-летнего игрока в команде в следующем сезоне.

Текущее соглашение истекает будущим летом.

В ноябре Огбонна получил очень серьёзную травму колена. Сегодня футболист продолжает свое восстановление.

Огбонна сыграл за «Вест Хэм» 11 раз в текущем розыгрыше АПЛ и забил гол.