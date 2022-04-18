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«Вест Хэм» продлит контракт с Огбонной

18 Апреля 2022 • 20:23 Комментировать

Руководство «Вест Хэма» приняло решение о подписании нового контракта с Анджело Огбонной. Соглашение будет продлено летом 2022 года на 12 месяцев.

Издание The Athletic сообщает, что главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес желает видеть 33-летнего игрока в команде в следующем сезоне.

Текущее соглашение истекает будущим летом.

В ноябре Огбонна получил очень серьёзную травму колена. Сегодня футболист продолжает свое восстановление.

Огбонна сыграл за «Вест Хэм» 11 раз в текущем розыгрыше АПЛ и забил гол.


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Вест Хэм Анджело Огбонна
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