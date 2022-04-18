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Рангник высказался относительно назначения тен Хага на пост главного тренера «МЮ»

18 Апреля 2022 • 18:47 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался относительно сообщений об официальном назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера команды со следующего сезона.

«На данный момент не могу ничего сказать. Мне неизвестна данная информация. Это вопрос клуба и правления. Как только появится информация, клуб сделает объявление.

Данная информация никак не может повлиять на качество подготовки к матчу с «Ливерпулем». Другие клубы потеряли очки на выходных. Необходимо быть последовательным, дабы не совершать ошибок. Если мы сделаем это, команда сможет финишировать на 4-й строчке и квалифицироваться в ЛЧ» — сказал Рангник BBС.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрик тен Хаг
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