Рангник рассказал о травмах игроков «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник указал, какие футболисты не смогут выйти на поле в рамках 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Варан не тренировался в общей группе. Он работает с тренером по реабилитации по индивидуальной программе. Если говорить о травмах среди остальных, ситуация по сравнению с двумя предыдущими матчами не изменилась» — сказал Рангник BBC.

Следует отметить, что полузащитник Бруну Фернандеш попал в ДТП, но с португальцем на данный момент все в порядке. Он тренировался с командой и примет участие в матче.