Рангник дал понять, как «МЮ» планирует обыграть «Ливерпуль» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал будущую игру с «Ливерпулем» в рамках 30-го тура АПЛ. Специалист дал понять, каким образом его коллектив может обыграть «красных».

«Если повысим наш уровень и покажем топ-игру, шанс на 3 очка присутствует. У нас высокие амбиции на матч в Ливерпуле.

Задача — действовать более компактно и отыскать баланс между линиями. Нам необходимо понимать, каким образом защищать ворота от агрессивной атаки «Ливерпуля». Необходимо сыграть великолепно в обороне, дабы рассчитывать на положительный результат» — сказал Рангник пресс-службе «Манчестер Юнайтед».