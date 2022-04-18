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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник дал понять, как «МЮ» планирует обыграть «Ливерпуль» в АПЛ

18 Апреля 2022 • 17:23 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал будущую игру с «Ливерпулем» в рамках 30-го тура АПЛ. Специалист дал понять, каким образом его коллектив может обыграть «красных».

«Если повысим наш уровень и покажем топ-игру, шанс на 3 очка присутствует. У нас высокие амбиции на матч в Ливерпуле.

Задача — действовать более компактно и отыскать баланс между линиями. Нам необходимо понимать, каким образом защищать ворота от агрессивной атаки «Ливерпуля». Необходимо сыграть великолепно в обороне, дабы рассчитывать на положительный результат» — сказал Рангник пресс-службе «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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