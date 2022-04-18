Юрген Клопп прокомментировал свои последние разговоры с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о разговорах с нападающим клуба Мохамедом Салахом.

«Мы провели достаточно много времени совместно. Было очень много разговоров. На данный момент в них просто нет необходимости.

Мы работаем и обсуждаем самые обычные вещи. Мы обсуждаем тактические моменты и все элементы игры — не более» — сказал Клопп инсайдеру Фабрицио Романо.

28-летний египтянин может покинуть «Ливерпуль» будущим летом. Салах не может согласовать условия нового контракта с «красными» из-за высоких требований по зарплате.