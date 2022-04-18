«Манчестер Юнайтед» планирует подписать центрального защитника будущим летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» всерьёз задумалось о трансфере центрального защитника. Текущий сезон в линии обороны фактически провален. Капитан клуба Магуайр регулярно попадает под критику, ибо количество ошибок с его стороны резко увеличилось.

Издание Manchester Evening News сообщает о том, что боссы готовы выделить солидную сумму на трансфер.

Среди претендентов называли Антонио Рюдигера. Переговоры с немцем были проведены, но переход маловероятен. Основная проблема — отсутствие гарантий того, что команда примет участие в Лиге чемпионов.