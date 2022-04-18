Харгривз считает «Тоттенхэм» главным претендентом на попадание в четверку

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз высказался, кто, по его мнению, замкнет четверку сильнейших этого сезона в АПЛ.

«С точки зрения календаря, «Арсеналу» тяжело, — сказал он в эфире Premier League Productions. «Они боролись против «Кристал Пэлас», «Брайтона» и «Саутгемптона». Если вы проигрываете и не забиваете против таких команд, вам придется сложно. Это действительно усложнило им задачу», - сказал Харгривз.

Он добавил, что даже игра в запасе не дает «Арсеналу» преимущества в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» играет очень не стабильно.

По его мнению, главным претендентом на попадание в топ-4 является «Тоттенхэм».