В АПЛ собираются ввести интервью в перерывах между таймами

Как сообщает Daily Mail: «Телеинтервью в перерыве между таймами с менеджерами и тренерским штабом могут стать частью прямых трансляций со следующего сезона, а предложения уже отправлены в клубы».

Сообщается, что количество обращений к тренерам для интервью будет ограничено пятью за сезон. Так же не будут обращаться к тем, чьи команды уступают в счете.

Отмечается, что такая практика широко применяется во время прямых трансляций в США,

Голосование по этому вопросу пройдет летом. Пока никаких официальных комментариев от тренеров и футболистов клуба по этому предложению не последовало.