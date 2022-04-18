Каррагер: «Для меня Фергюсон всегда круче Гвардиолы»

Футбольный эксперт Джейми Каррагер сравнил Хосепа Гвардиолу и Алекса Фергюсона.

«Причина, по которой я все равно ставлю на Алекса Фергюсона заключается в том, что есть определенные менеджеры, например, Жозе Моуриньо, или, скажем, Клопп… Единственное, что Пеп не смог сделать – это победить с плохой командой или когда все шансы против тебя», - сказал Каррагер.

Он добавил, что лишь немногим удавалось в таких условиях одержать победу.

«Теперь управление великими игроками, управление великими командами, очевидно, само по себе является навыком. Но я вспоминаю о том, как Жозе выиграл Лигу чемпионов с «Порту». Или что сэр Алекс Фергюсон сделал с «Абердином» или Клопп с «Боруссией», - отметил Каррагер.