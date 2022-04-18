Рой Кин: «Не вижу клуб, который бы вернул мне возможность снова стать тренером»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил журналистам, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности.

«В ближайшие несколько лет я не вижу клуба, который действительно дал бы мне хорошую возможность вернуться в к тренерской деятельности», - сказал Кин.

Он добавил, что его устраивает нынешняя должность футбольного эксперта на телевидении.

«Мне сейчас 50, я снимаюсь на телевидении. Очевидно, теперь меня считают большим экспертом. Меня это устраивает. Я высказываю свое мнение, хотя я уверен, что не все со мной согласны», - сказал Кин.