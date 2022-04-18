«Манчестер Юнайтед» интересуется спортивным директором «Монако» Полом Митчеллом.

Foot Mercato сообщает, что в спортивном директоре Монако Поле Митчелле заинтересованы несколько клубов Премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед».

40-летний специалист, работающий в Лиге 1 с июня 2020 года, получил одобрение Ральфа Рангника. Ранее Митчелл занимал подобные посты в «Тоттенхэме» и «Лейпциге».

Впрочем, окончательно говорить о переходе специалиста пока рано. К нему уже обращался «Ньюкасл» этой зимой, но Митчелл решил остаться в «Монако».