Рангник: «Шесть или семь игроков «Ливерпуля» когда-то были найдены мной»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что несколько футболистов нынешнего состава «Ливерпуля» когда-то были найдены и подписаны им.

«Это не совпадение, что "Ливерпуль"так хорош, как он есть сейчас. Юрген построил эту команду за последние шесть с половиной лет. Шесть или семь из этих игроков были моими или нашими игроками, когда я работал в других клубах», - сказал Рангник.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Ливерпулем» во вторник, 19 апреля, в матче чемпионата Англии. Обоим клубам необходима победа: «Ливерпуль» преследует «Манчестер Сити» в борьбе за первое место в АПЛ, «Манчестер Юнайтед» пытается занять место в четверке для попадание в зону Лиги чемпионов.