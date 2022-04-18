«Реал» летом хочет подписать защитника сборной Англии

Руководители мадридского «Реала» хотят летом попробовать подписать защитника «Челси» и сборной Англии Риса Джеймса.

По информации издания The Mirror, мадридская команда попытается заполучить в свои ряды 22-летнего английского футболиста. Действующее соглашение Джеймса с лондонским клубом рассчитано до лета 2025 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Рис Джеймс провёл в английском чемпионате 19 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью ассистами.