«Барселона» интересуется Бернарду Силвой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский клуб обращался к «горожаном» в прошлое летнее трансферное окно, и тогда главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола убедил португальца остаться. Сообщается, что этим летом каталонцы намерены возобновить переговоры о переходе игрока, но им может составить конкуренцию «ПСЖ».

Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 75 миллионов евро, и «Сити» может потребовать более высокую плату, если они решат заработать на своем ключевом футболисте.