Раньери: «В Лиге конференций буду болеть за «Рому»

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил журналистом, что в полуфинальном противостоянии «Лестера» и «Ромы» его сердце будет принадлежать римскому клубу.

«За кого я буду болеть? Это даже не нужно говорить. «Рома» — это команда, за которую я болел с детства. «Лестер» связан с большими профессиональными достижениями и всегда в моих мыслях», - сказал итальянский специалист, который привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии в сезоне в 2015-16 годов.

Раньери вспомнил о тех временах в интервью Corriere Dello Sport:

«Я хорошо помню тот «Лестер». Шмейхель, Олбрайтон, Варди... Барнса я нашел в молодежной команде. Менди и Ндиди пришли позже», - сказал Раньери.