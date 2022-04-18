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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Арсенала»: «Канонирам» сейчас нужен такой игрок, как Роналду

18 Апреля 2022 • 12:56 Комментировать

Легендарный экс-футболист «Арсенала» Иан Райт считает, что лондонскому клубу не хватает такого игрока, как Криштиану Роналду.

Райт сказал журналистам, что 37-летний португалец именно тот, кто сейчас нужен «канонирам», ведь Роналду забивает много голов и делает то, что от него требуется. Напомним, что Криштиану прошлым летом вернулся в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне форвард провёл в АПЛ 26 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами.

На данный момент «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за попадание в топ-4. У обеих команд по 54 очка в активе, но у лондонцев есть ещё одна игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Йан Райт
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