СМИ: Гвардиола был недоволен поведением Грилиша в Мадриде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был «очень недоволен» поведение полузащитника Джека Грилиша в Мадриде, сообщает Football Insider. В ответном матче четвертьфинала против «Атлетико» Грилиш стал участником нескольких потасовок с игроками мадридского клуба.

Как сообщает источник, Пеп Гвардиола был «недоволен» поведением Джека Грилиша во время и после матча в испанской столице, несмотря на то, что он молчал о ситуации на пресс-конференции. Кроме того, источник в «Манчестер Сити» раскрыл тот факт, что испанский наставник не является поклонником такой «плохой дисциплины» и «провокационного поведения» со стороны своих игроков.

Также сообщается, что официальные лица «Манчестер Сити» в частном порядке считают, что они совершили «грубую ошибку», подписав летом бывшего игрока «Астон Виллы».