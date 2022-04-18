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«Ньюкасл» заинтересовался Аррисабалагой

18 Апреля 2022 • 12:07 Комментировать

«Ньюкасл» заинтересовался голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой.

Испанец стал самым дорогим голкипером в мире, перейдя на «Стэмфорд Бридж» за 72 миллиона фунтов стерлингов летом 2018 года. Тем не менее, он так и не стал основным вратарем «Синих», в основном играя в кубковых матчах.

Сообщалось, что «Челси» не намерен удерживать голкипера, таким образом, по информации Daily Star, «Ньюкасл» планирует подписать голкипера в летнее трансферное окно. Уточняется, что «Челси» потребует за 27-летнего голкипера около 50 миллионов фунтов стерлингов.

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Ньюкасл Челси Кепа Аррисабалага
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