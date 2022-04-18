Крессвелл о матче с «Бёрнли»: «Травма Вествуда убила игру»

Защитник «Вест Хэма» Аарон Крессвелл сообщил журналистам, что разочарован ничьей с «Бёрнли».

«Первые 20-25 минут я думал, что мы были на высоте, а затем досадная травма Вествуда убила игру. После этого у нас было несколько моментов, но Поуп сделал несколько невероятных сейвов, у нас была пара офсайдов, но это был не совсем наш день», - посетовал Крессвелл.

Он добавил, что впереди у команды несколько матчей с клубами, которые борются за выживание.

Тем не менее, Крессвелл уверен, что «Вест Хэм» хорошо подготовится к следующим играм, особенно к полуфинальным матчам Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта».