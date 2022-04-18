Ляказетт: «Я веду переговоры со многими клубами»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт заявил, что собирается покинуть «Арсенал» по окончании сезона.

«Я хочу играть в еврокубках, я давно не играл в Лиге чемпионов, мне этого не хватает», - сказал Ляказетт.

Он добавил, что поддерживает связь со своим бывшим клубом «Лионом».

«Я стараюсь возвращаться в клуб один или два раза в год, чтобы увидеть медицинский персонал, потому что мы очень близки. «Лион» знает, что я свободен, они получили информацию», - сказал нападающий.

Тем не менее, «Лион» вряд ли попадет на следующий сезон в Лигу чемпионов и это осложняет переход нападающего во французский клуб.