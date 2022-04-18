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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Брюс попал в шорт-лист наставников «Бёрнли»

18 Апреля 2022 • 10:44 Комментировать

Стив Брюс, ранее тренировавший такие клубы, как «Астон Виллу» и «Ньюкасл», попал в список потенциальных тренеров «Бёрнли».

В данный момент Брюс является наставником «Вест Бромвича», который занимает 11-е место в Чемпионшипе.

«Бёрнли» ранее освободил от должности главного тренера клуба Шона Дайча, который проработал в клубе более девяти лет и дважды выводил команду в Премьер-лигу. После очередного тура АПЛ «Бёрнли», сыгравший вничью с «Вест Хэмом», занимает 18-е место в таблице, отставая на три очка от места, гарантирующего сохранение прописки в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Стив Брюс Вест Бромвич
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