Мойес: «Результат с «Бёрнли» - только наша вина»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился с журналистами впечатлениями об игре с «Бёрнли», которая закончилась со счетом 1:1.

«Это игра, в которой мы упустили возможность. Сегодня у нас был шанс действительно бросить вызов некоторым командам, которые были ближе к вершине», - сказал Мойес.

После этого матча «Вест Хэм» занимает седьмое место в таблице АПЛ, отставая на пять очков от зоны Лиги чемпионов.

«Мы начали хорошо, а потом была ужасная травма Эшли Вествуда, которая, очевидно, на какое-то время снизила скорость игры, и мы просто потеряли концентрацию в этот период», - добавил тренер «Вест Хэма».