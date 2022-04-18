«Ливерпуль» хочет подписать Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави интересен «Ливерпулю», сообщает Sport.

По информации источника, на «Энфилде» готовы активизироваться на фоне того, что молодой игрок ещё не подписал новый контракт с «сине-гранатовыми». Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

В Гави «Ливерпуль» видит замену своим постаревшим лидерам полузащиты, а именно Джеймсу Милнеру, Джордану Хендерсону и Тьяго Алькантаре.

В текущем сезоне 17-летний испанец провёл за каталонский клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Его цена на Transfermarkt составляет €60 млн.