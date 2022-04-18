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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт: «Обыграть «Ливерпуль» будет сложно, но это финал»

18 Апреля 2022 • 10:13 Комментировать

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился с журналистами своим мнением по поводу финального матча кубка Англии против «Ливерпуля».

«Это будет еще один тяжелый бой, учитывая качество и форму «Ливерпуля». Обыграть их будет невероятно сложно, но в этом и заключается суть кубкового финала», - сказал Маунт.

«Челси» в воскресенье обыграл «Кристал Пэлас» в полуфинале кубка со счетом 2:0. В финале команда Томаса Тухеля встретится с «Ливерпулем».

«Мы будем хорошо подготовлены, ведь мы играем против одной из сильнейших команд мира», - отметил Маунт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Мэйсон Маунт
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