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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: «Провожу с Соном больше времени, чем с собственной женой»

18 Апреля 2022 • 09:39 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал французскому телеканалу Canal+ о своих отношениях с корейским напарником Соном Хынмином. На вопрос, ревнует ли его жена к его отношениям с нападающим, Гарри Кейн ответил:

«Может быть. Она ничего не сказала, но я уверен, что она могла бы. Честно говоря, сейчас я провожу с Соном больше времени, чем со своей женой. Но да, у нас отличные отношения за пределами поля, и, очевидно, я думаю, что это проявляется и на поле», - ответил Кейн.

Пара Кейна с Соном недавно стала самой результативной в истории АПЛ, побив рекорд, принадлежащий партнерству Дрогбы и Лэмпарда.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн Сон Хынмин
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