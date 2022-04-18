Александер-Арнольд: «Салах – жертва собственного успеха»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал разговоры о том, что его одноклубник Мохаммед Салах находится в плохой форме.

«Я думаю, это несправедливо. Но достиг такого уровня, что иногда становится жертвой собственного успеха», - сказал защитник «Ливерпуля».

Безголевая серия Салаха, учитывая все соревнования, продолжается уже восемь матче. «Он по-прежнему лучший бомбардир, он отстает от меня всего на одну голевую передачу, и люди говорят, что у него плохая форма?!», - сказал Александр-Арнольд.

Защитник добавил, что команда верит в нападающего «Ливерпуля» и его «сухая» серия – всего лишь вопрос времени.