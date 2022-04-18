«Он не попал бы в воду, если бы выпал из лодки»: фанаты «Челси» недовольны игрой Лукаку

Болельщики лондонского «Челси» недовольны игрой бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

Фанаты лондонской команды раскритиковал игру 28-летнего бельгийского футболиста, который в последнее время перестал попадать в основной состав. В полуфинальном матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас» Ромелу появился на поле на последние 15 минут и умудрился в одном из эпизодов не попасть в пустые ворота из убойной позиции. Болельщики после этого в социальных сетях раскритиковали бельгийца. Кто-то из фанатов написал, что Лукаку не попал бы в воду, если бы выпал из лодки.

Напомним, что в этом сезоне Ромелу Лукаку провёл в АПЛ 20 матчей и отметился пятью забитыми мячами.