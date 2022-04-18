Эриксен может стать игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

В настоящее время Эриксен является игроком «Брентфорда», куда он пришел на правах свободного агента в зимнее трансферное окно. Его контракт с клубом заканчивается по окончании сезона и сразу несколько клубов АПЛ выразили желание видеть датчанина в своих рядах.

Одним из главный претендентов на Эриксена является его прошлый клуб «Тоттенхэм», в котором он провел шест с половиной сезонов.

В этом сезоне в АПЛ Эриксен провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.