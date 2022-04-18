«Ливерпуль» попытается подписать Гави летом

«Ливерпуль» активизируют свои усилия по подписанию испанского полузащитника Гави из «Барселоны» в летнее трансферное окно. Согласно сообщению испанского издания SPORT, «Ливерпуль» летом усилит попытки получить Гави. Также сообщается, что сам игрок желает остаться в «Барселоне», но стороны пока не пришли к согласию по поводу продления контракта.

В этом сезоне Гави забил два гола и отдал шесть результативных передач во всех турнирах за каталонский клуб. «Ливерпуль» ищет замену Джеймсу Милнеру. 36-летний полузащитник может продлить контракт с клубом еще на один сезон, но, тем не менее, его карьера приближается к концу.

Сообщается также, что в случае перезаключения соглашения с «Барселоной» сумма отступных за Гави составит около 1 миллиарда евро.