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Де Хеа: «Карьера Роналду поражает абсолютно каждого»

18 Апреля 2022 • 02:04 Комментировать

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал свое отношение к партнеру по команде Криштиану Роналду.

«Нужно более качественно контролировать игру. Особенно, если ты играешь в домашних стенах против «Норвича». В целом все получилось отлично. Это хороший опыт.

Роналду забил 3 великолепных гола. Его карьера поражает абсолютно каждого. В таком возрасте он не просто забивает, а оформляет хет-трики и делает разницу в команде. Это легенда, один из лучших футболистов в истории современного футбола» — сказал де Хеа BBC.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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