Экс-игрок «Ливерпуля» о Погба: «Что для него важнее: подписчики или самоотдача на поле?»

Экс-футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс продолжает критиковать практически всех игроков «Манчестер Юнайтед». На это раз досталось Полю Погба.

«Если менеджмент «МЮ» реально задумался о том, чтобы предложить Погба новый контракт, это только ради собственной финансовой выгоды. Когда-то они заплатили за его трансфер 89 млн фунтов, и хотелось бы отбить хотя бы часть потраченных средств за счет продажи. В итоге он уйдет свободным агентом. Я вообще сомневаюсь в том, что его хотят видеть в Манчестере в следующем сезоне.

Каждый соперник «МЮ» однозначно хотел бы, чтобы Погба остался. Я вообще не знаю, что Погба интересует больше всего: подписчики или самоотдача на поле?

Поль — очень спорная фигура, за которую заплатили огромные деньги» — сказал Сунесс изданию Goal.