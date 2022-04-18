Дайч может получить 18.5 млн евро компенсации за расторжение контракта с «Бёрнли»

Экс-тренер «Бёрнли» Шон Дайч после увольнения из клуба начал переговоры с руководством относительно компенсации.

Издание Daily Mail сообщает, что английский наставник может получить 18.5 млн евро или 15 млн фунтов стерлингов от клуба. Контракт Дайча с «Бёрнли» истекал летом 2025 года. Между менеджментом и наставником сформировался огромный багаж доверия после 9 лет совместной работы, поэтому было подписано долгосрочное соглашение.

15 апреля «Бёрнли» объявил об уходе Дайча. 50-летний специалист проработал в клубе долгие 9 лет. Похоже, отказываться от положенной зарплаты по контракту англичанин не планирует.