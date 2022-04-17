«Вест Хэм» неожиданно потерял очки в матче с «Бёрнли»

«Вест Хэм» на своём полу не сумел одержать победу в матче 33-го тура Английской премьер-лиги, сыграв вничью с «Бёрнли» (1:1).
Ваут Вегхорст открыл счёт на 33-й минуте. Максвелл Корне мог удвоить преимущество, но не реализовал пенальти. Зато Томаш Соучек помог «Вест Хэму» сравнять счёт в концовке второго тайма.
Ничейный результат не позволил «молотобойцам» догнать «Арсенал». На счету «Вест Хэма» 52 очка, он на два балла отстаёт от лондонцев. «Бёрнли» по-прежнему находится в зоне вылета (18 место) с 25 очками.
Протокол игры
|33'Вегхорст Ваут (0:1)
|(1:1) Соучек Томаш74'
Фабьянски Лукаш • 45'Джонсон Бен•Доусон Крэйг•Диоп Исса•Крессуэлл Арон•Соучек Томаш•Райс Деклан • 67'Боуэн Джаррод•Лансини Мануэль 79' (Форнальс Пабло ( 79') •Влашич Никола 65' (Бенрахма Саид ( 65') •Антонио Майкл
Поуп Ник•Лоутон Мэттью 62' (Робертс Коннор II ( 62') •Коллинз Натан•Тарковски Джеймс•Тэйлор Чарли•Макнил Дуайт 79' (Выдра Матей ( 79') •Вествуд Эшли 30' (Браунхилл Джош ( 30') •Корк Джек • 11'Корне Максвелл•Родригес Джей•Вегхорст Ваут 67'
17 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).