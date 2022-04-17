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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» неожиданно потерял очки в матче с «Бёрнли»

17 Апреля 2022 • 18:16 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Бёрнли
окончен

«Вест Хэм» на своём полу не сумел одержать победу в матче 33-го тура Английской премьер-лиги, сыграв вничью с «Бёрнли» (1:1).

Ваут Вегхорст открыл счёт на 33-й минуте. Максвелл Корне мог удвоить преимущество, но не реализовал пенальти. Зато Томаш Соучек помог «Вест Хэму» сравнять счёт в концовке второго тайма.

Ничейный результат не позволил «молотобойцам» догнать «Арсенал». На счету «Вест Хэма» 52 очка, он на два балла отстаёт от лондонцев. «Бёрнли» по-прежнему находится в зоне вылета (18 место) с 25 очками.

Протокол игры  
Вест Хэм 1:1Бёрнли
  33'Вегхорст Ваут (0:1)
(1:1) Соучек Томаш74'   
Фабьянски Лукаш   45'Джонсон БенДоусон КрэйгДиоп ИссаКрессуэлл АронСоучек ТомашРайс Деклан   67'Боуэн ДжарродЛансини Мануэль  79' (Форнальс Пабло (  79') Влашич Никола  65' (Бенрахма Саид (  65') Антонио Майкл
Запасные: Масуаку АртурНоубл МаркФредерикс РайанКрал АлексЦоуфал ВладимирЯрмоленко АндрейАреола Альфонс
Поуп НикЛоутон Мэттью  62' (Робертс Коннор II (  62') Коллинз НатанТарковски ДжеймсТэйлор ЧарлиМакнил Дуайт  79' (Выдра Матей (  79') Вествуд Эшли  30' (Браунхилл Джош (  30') Корк Джек   11'Корне МаксвеллРодригес ДжейВегхорст Ваут   67'
Запасные: Барнс ЭшлиСтивенс ДейлЛеннон АаронХеннесси УэйнБардсли ФилиппЛонг Кевин
17 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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окончен Ньюкасл 2:1 Лестер 2.20 3.40 3.30
окончен Вест Хэм 1:1 Бёрнли 1.72 3.75 5.00
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