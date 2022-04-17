«Вест Хэм» неожиданно потерял очки в матче с «Бёрнли»

«Вест Хэм» на своём полу не сумел одержать победу в матче 33-го тура Английской премьер-лиги, сыграв вничью с «Бёрнли» (1:1).

Ваут Вегхорст открыл счёт на 33-й минуте. Максвелл Корне мог удвоить преимущество, но не реализовал пенальти. Зато Томаш Соучек помог «Вест Хэму» сравнять счёт в концовке второго тайма.

Ничейный результат не позволил «молотобойцам» догнать «Арсенал». На счету «Вест Хэма» 52 очка, он на два балла отстаёт от лондонцев. «Бёрнли» по-прежнему находится в зоне вылета (18 место) с 25 очками.