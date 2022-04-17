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Влашич заплакал после того, как нанес травму футболисту «Бернли»

17 Апреля 2022 • 17:33 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» Николо Влашич заплакал после того, как нанес травму футболисту «Бернли» Эшли Уэствуду в 33-м туре АПЛ.

Футболисты вступили в борьбу на 22-й минуте встречи. Влашич случайно ударил соперника по ноге бутсой. Футболист «Бернли» резко начал кричать от боли и просить помощи.

Как только хорватский полузащитник увидел результат столкновения, тут же отвернулся и заплакал, упав на колени на футбольное поле.

Уэствуд получил очень серьёзную травму, его унесли на носилках под кислородной маской. Эпизод, вероятно, обсудят еще очень много раз.


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