Полузащитник «Вест Хэма» Николо Влашич заплакал после того, как нанес травму футболисту «Бернли» Эшли Уэствуду в 33-м туре АПЛ.

Футболисты вступили в борьбу на 22-й минуте встречи. Влашич случайно ударил соперника по ноге бутсой. Футболист «Бернли» резко начал кричать от боли и просить помощи.

Как только хорватский полузащитник увидел результат столкновения, тут же отвернулся и заплакал, упав на колени на футбольное поле.

Уэствуд получил очень серьёзную травму, его унесли на носилках под кислородной маской. Эпизод, вероятно, обсудят еще очень много раз.